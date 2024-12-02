AirBaltic разработала план быстрого возобновления полетов в Украину

Авиакомпании AirBaltic заявила, что разработала план возобновления полетов в Украину в кратчайшие сроки после того, как откроется воздушное пространство страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Латвийская авиакомпания планирует перенести мощности с других направлений в Украину, как только это будет безопасно, сказал в понедельник в интервью главный исполнительный директор Мартин Гаусс. По его словам, AirBaltic также хочет оставить несколько самолетов в Украине на ночь.

"Мы можем летать сегодня вечером, если это безопасно", - сказал он. "Я бы даже полетел туда пустым, если бы было ясно, что мы можем вылететь, и продал бы билеты, и билеты были бы проданы".

Открытие воздушного пространства и аэропортов обеспечит AirBaltic дополнительный ключевой рынок ввиду высокого спроса на поездки в Украину, сказал Гаусс. Авиакомпания также сможет пересекать воздушное пространство Украины, чтобы летать более прямым маршрутом к югу от Латвии в такие пункты назначения, как Дубай и Греция.

Дополнение

AirBaltic ранее выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы.

Сейчас ряд международных авиакомпаний оценивают, когда и как возобновить полеты в Украину, когда воздушное пространство вновь откроется. В частности, Ryanair Holdings Plc пообещала разместить в Украине 30 самолетов и помочь восстановить авиационную промышленность страны после окончания войны.

Дополнение

В конце октября Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, презентовав пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

7 ноября старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявлял, что есть 5-6 авиалиний, которые бы хотели начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт "Борисполь" - это начальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха.

27 ноября заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко в эфире телемарафона заявил, что сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из – за очень высокого уровня угроз-это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.