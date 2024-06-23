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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 04:32  •  4223 просмотра

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Агент группировки "АТЕШ" поджег свой шкаф на железной дороге ростов-на-дону – Мариуполь, нарушив работу ключевой железнодорожной линии, используемой для переброски российских вооруженных сил и техники.

Агент группы "АТЕШ" сжег релейный шкаф на железной дороге ростов-на-дону – Мариуполь. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

детали

В российском ростове-на-дону агент группы "АТЕШ" провел диверсионную операцию, сжег релейный шкаф на железнодорожной линии ростов-на-дону – Мариуполь.

Эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями южного военного округа рф, а также открывает доступ к морскому пути.

Агент "АТЕШ" разведал базу российских войск в оккупированном Луганске20 июня 2024, 13:41 • 20083 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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