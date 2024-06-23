Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф
Киев • УНН
Агент группировки "АТЕШ" поджег свой шкаф на железной дороге ростов-на-дону – Мариуполь, нарушив работу ключевой железнодорожной линии, используемой для переброски российских вооруженных сил и техники.
Агент группы "АТЕШ" сжег релейный шкаф на железной дороге ростов-на-дону – Мариуполь. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
детали
В российском ростове-на-дону агент группы "АТЕШ" провел диверсионную операцию, сжег релейный шкаф на железнодорожной линии ростов-на-дону – Мариуполь.
Эта железнодорожная ветка играет ключевую роль в переброске военных сил и техники между различными частями южного военного округа рф, а также открывает доступ к морскому пути.
Агент "АТЕШ" разведал базу российских войск в оккупированном Луганске20 июня 2024, 13:41 • 20083 просмотра