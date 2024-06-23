Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела 2 часа назад • 38516 просмотра

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины 3 часа назад • 55279 просмотра

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"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте 18 часов назад • 24515 просмотра