Агент"АТЕШ" здійснив диверсію на російській залізничній лінії, підпаливши релейну шафу
Київ • УНН
Агент угруповання "АТЕШ" підпаливрелейну шафу на залізниці ростов-на-дону – Маріуполь, порушивши роботу ключової залізничної лінії, використовуваної для перекидання російських збройних сил і техніки.
Агент групи "АТЕШ" спалив релейну шафу на залізниці ростов-на-дону – Маріуполь. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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У російському ростові-на-дону агент групи "АТЕШ" провів диверсійну операцію, спаливши релейну шафу на залізничній лінії ростов-на-дону – Маріуполь.
Ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу рф, а також відкриває доступ до морського шляху.
Агент "АТЕШ" розвідав базу російських військ в окупованому Луганську20.06.24, 16:41 • 20702 перегляди