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Африканские скворцы формируют длительные дружеские связи, подобные человеческим - Independent

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Африканские скворцы способны формировать длительные социальные связи, подобные человеческой дружбе. Птицы активно поддерживают неродственных членов стаи, помогая в воспитании птенцов.

Африканские скворцы формируют длительные дружеские связи, подобные человеческим - Independent

Африканские скворцы демонстрируют способность к формированию долговременных социальных связей, напоминающих человеческую дружбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Ученые обнаружили, что птицы не только помогают родственникам, но и активно поддерживают неродственных членов стаи, что свидетельствует о сложном социальном поведении.

Исследование продолжалось почти два десятилетия, в течение которых наблюдали за более чем 1 тыс. 100 африканскими скворцами в Кении.

Выявлено, что птицы часто помогают друг другу в воспитании птенцов, даже если не находятся в родственных связях. Такие отношения базируются на принципе взаимности: сегодня один скворец помогает другому, а завтра получает помощь в ответ.

Эти птицы демонстрируют избирательное, стабильное и взаимовыгодное поведение, напоминающее человеческую дружбу

- отметил профессор Колумбийского университета Дастин Рубенштейн.

Дополнительно

Африканские скворцы живут большими социальными группами в сложных условиях саванны. Новые члены стаи, которые не являются родственниками, интегрируются в сообщество, помогая другим до того, как начнут размножаться. Это способствует выживанию и стабильности группы в условиях ограниченных ресурсов.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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