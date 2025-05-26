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Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів
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Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

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F-16 Fighting Falcon

Африканські шпаки формують тривалі дружні зв’язки, подібні до людських - Independent

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Африканські шпаки здатні формувати тривалі соціальні зв’язки, подібні до людської дружби. Птахи активно підтримують неродинних членів зграї, допомагаючи у вихованні пташенят.

Африканські шпаки формують тривалі дружні зв’язки, подібні до людських - Independent

Африканські шпаки демонструють здатність до формування довготривалих соціальних зв’язків, які нагадують людську дружбу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Вчені виявили, що птахи не лише допомагають родичам, але й активно підтримують неродинних членів зграї, що свідчить про складну соціальну поведінку.

Дослідження тривало майже два десятиліття, протягом яких спостерігали за понад 1 тис. 100 африканськими шпаками у Кенії.

Виявлено, що птахи часто допомагають один одному у вихованні пташенят, навіть якщо не перебувають у родинних зв’язках. Такі стосунки базуються на принципі взаємності: сьогодні один шпак допомагає іншому, а завтра отримує допомогу у відповідь.

Ці птахи демонструють вибіркову, стабільну та взаємовигідну поведінку, що нагадує людську дружбу

- зазначив професор Колумбійського університету Дастін Рубенштейн.

Додатково

Африканські шпаки живуть великими соціальними групами у складних умовах савани. Нові члени зграї, які не є родичами, інтегруються в спільноту, допомагаючи іншим до того, як почнуть розмножуватися. Це сприяє виживанню та стабільності групи в умовах обмежених ресурсів.

"Леді гагара у небезпеці? Не біда": прикордонники врятували рідкісного птаха15.05.25, 18:49 • 3193 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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