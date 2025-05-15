"Леді гагара у небезпеці? Не біда": прикордонники врятували рідкісного птаха
Київ • УНН
Українські прикордонники врятували рідкісного птаха – гагару білошию, яка потрапила під фари авто. Пташку обережно підняли, перевірили, відвезли до водойми і випустили.
Українські прикордонники врятували рядкісного птаха – гагару білошию, яка потрапила під фари авто. Про це повідомив пресцентр Державної прикордонної служби України, передає УНН.
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За попередніми даними, пташка потрапила під фари авто під час патрулювання. Її обережно підняли, перевірили – поранень не було. Потім її відвезли до водойми, де та полетіла у своїх справах.
Леді Гагара в небезпеці? Не біда, коли поруч прикордонники
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Гагара білошия - це водоплавний птах родини гагарових завдовжки 60-68 см. Розмах крил 95-115 см, вага 1-2,5 кг.
Даний птах має чорну пляму на грудях яка має пурпуровий відтінок. Водночас у чорношийої гагари дана пляма - фіолетового відтінку.
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