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"Леди гагара в опасности? Не беда": пограничники спасли редкую птицу

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Украинские пограничники спасли редкую птицу – гагару белошейную, которая попала под фары авто. Птицу осторожно подняли, проверили, отвезли к водоему и выпустили.

"Леди гагара в опасности? Не беда": пограничники спасли редкую птицу

Украинские пограничники спасли редкую птицу – гагару белошейную, которая попала под фары авто. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, птичка попала под фары авто во время патрулирования. Ее осторожно подняли, проверили – ранений не было. Затем ее отвезли к водоему, где та улетела по своим делам.

Леди Гагара в опасности? Не беда, когда рядом пограничники

– говорится в заметке к видео.

Дополнительно

Гагара белошейная – это водоплавающая птица семейства гагаровых длиной 60-68 см. Размах крыльев 95-115 см, вес 1-2,5 кг.

Данная птица имеет черное пятно на груди, которое имеет пурпурный оттенок. В то же время у черношейной гагары данное пятно – фиолетового оттенка.

Напомним

Правоохранители Сумской области разоблачили охотников, которые занимались незаконной охотой на сурков, занесенных в Красную книгу Украины.

Также УНН сообщал, что на территории заповедника "Еланецкая степь" выявлен незаконный отстрел двух сарн европейских. По факту браконьерства было открыто уголовное производство: сумма убытков – 544 тысячи гривен.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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