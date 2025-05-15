"Леди гагара в опасности? Не беда": пограничники спасли редкую птицу
Киев • УНН
Украинские пограничники спасли редкую птицу – гагару белошейную, которая попала под фары авто. Птицу осторожно подняли, проверили, отвезли к водоему и выпустили.
Украинские пограничники спасли редкую птицу – гагару белошейную, которая попала под фары авто. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, птичка попала под фары авто во время патрулирования. Ее осторожно подняли, проверили – ранений не было. Затем ее отвезли к водоему, где та улетела по своим делам.
Леди Гагара в опасности? Не беда, когда рядом пограничники
Дополнительно
Гагара белошейная – это водоплавающая птица семейства гагаровых длиной 60-68 см. Размах крыльев 95-115 см, вес 1-2,5 кг.
Данная птица имеет черное пятно на груди, которое имеет пурпурный оттенок. В то же время у черношейной гагары данное пятно – фиолетового оттенка.
Напомним
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