Адвокат: похитители Чауса не выходили на связь и требований не выдвигали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В настоящее время никакой информации о судье Николае Чаусе, похищенном 3 апреля в Кишиневе, нет. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Ростислав Кравец.
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“Следователи в Молдове сами шокированы произошедшим, потому что у них не то чтобы часто происходит подобное, у них такого вообще не было. На связь никто не выходил, причины случившего неизвестны, вообще непонятно кому это нужно. Ситауция непонятна. По словам очевидцев, в похищении Чауса участвовало пять-шесть человек, это больше похоже на работу спецслужб”, — рассказал он.
Адвокат подтвердил информацию о том, что охранник Чауса вернулся домой побитым.
Напомним
3 апреля появилась ифнормация о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, ссылаясь на слова его жены. Он отметил, что в тот же день правоохранительные органы Молдовы начали расследование.
Дополнение
Скандальный бывший судья Николай Чаус с 2016 года скрывается в Кишеневе, однако Молдова отказала ему в предоставлении убежища. Данное решение 3 марта 2021 года приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.
Сообщалось, что Украина требует экстрадии судьи.
Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.