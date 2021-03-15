У САП заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції Чауса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса, вже призначена дата судового засідання. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає УНН.
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“Ми будемо вимагати екстрадиції його до України. Це наша позиція... Суд першої інстанції в республіці Молдова розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного судді. Засідання призначено на 19 березня”, — розповіли у САП.
Додамо
15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, якого молдавські правоохоронці затримали ще в 2017 році, і який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.
Раніше Комісія з контролю файлів Інтерполу тимчасово призупинила доступ до інформації про розшук колишнього судді Миколи Чауса, проте українські правоохоронці його розшук не припиняли.
Нагадаємо
Чауса звинувачують в отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів. Чаус зберігав гроші у трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений у міжнародний розшук.
Ще в 2017 році антикорупційний прокурор Молдови Віорел Морарь повідомляв УНН, що Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді Чауса.
У 2019 році слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки у помешканні дружини судді-втікача Миколи Чауса.