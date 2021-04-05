Адвокат: викрадачі Чауса не виходили на зв'язок і вимог не висували

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В даний час ніякої інформації про суддю Миколу Чауса, викраденого 3 квітня у Кишиневі, немає. Про це журналісту УНН розповів адвокат Ростислав Кравець.

Цитата

“Слідчі в Молдові самі шоковані тим, що сталося, тому що у них не те щоб часто відбувається подібне, у них такого взагалі не було. На зв’язок ніхто не виходив, причини того, що сталося невідомі, взагалі незрозуміло кому це потрібно. Ситауція незрозуміла. За словами очевидців, у викраденні Чауса брало участь п’ять-шість осіб, це більше схоже на роботу спецслужб”, — розповів він.

Адвокат підтвердив інформацію про те, що охоронець Чауса повернувся додому побитим.

Нагадаємо

3 квітня з’явилася іфнормація про викрадення колишнього судді Миколи Чауса. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець, посилаючись на слова його дружини. Він зазначив, що в той же день правоохоронні органи Молдови почали розслідування.

Доповнення

Скандальний колишній суддя Микола Чаус з 2016 року переховується у Кишиневі, однак Молдова відмовила йому в наданні притулку. Дане рішення 3 березня 2021 року прийняла Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Повідомлялося, що Україна вимагає екстрадіі судді.

Чауса звинувачують в отриманні хабара в 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений в міжнародний розшук.

Українські Національні Новини

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