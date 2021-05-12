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Адвокат подал ходатайство о допросе жены Чауса

Киев • УНН

 • 17558 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Адвокат подал ходатайство о допросе жены похищенного в Молдове экс-судьи Николая Чауса. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат семьи Чауса Александр Вишневый.

Адвокат подал ходатайство о допросе жены Чауса

Цитата:

"На сегодня СБУ допросило мать Чауса. Мы подали ходатайство о том, чтобы ее признали потерпевшей в уголовном производстве. Соответственно допросили ее в качестве потерпевшей, вручили ей памятку с правами и обязанностями. Также заявили ходатайство о допросе Светланы, то есть жены Чауса. Потому что ей больше известно информации об обстоятельствах похищения ее мужа", - рассказал Вишневый.

По его словам, пока не известно допросит ли СБУ Светлану Чаус.

Добавим, что ранее сообщалось, что мать Чауса следователи СБУ допросили 7 мая.

Дополнение

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Что было раньше

Ранее молдавские журналисты-расследователи сообщили, что в группу людей, которые могли участвовать в похищении украинского экс-судьи Николая Чауса, вероятно, входили, кроме идентифицированного ранее, еще четыре человека, которые брали для въезда на территорию Республики Молдова документы на несуществующих лиц.

9 мая этого года в Молдове задержали одного из подозреваемых в предполагаемом похищении бывшего судьи Николая Чауса.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Дополнение

В августе 2016 НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

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