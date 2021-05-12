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Адвокат подав клопотання про допит дружини Чауса

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Адвокат подав клопотання про допит дружини викраденого в Молдові екссудді Миколи Чауса. Про це журналісту УНН розповів адвокат родини Чауса Олександр Вишневий.

Адвокат подав клопотання про допит дружини Чауса

Цитата:

"На сьогодні СБУ допитало матір Чауса. Ми подали клопотання про те, щоб її визнали потерпілою у кримінальному провадженні. Відповідно допитали її у якості потерпілої, вручили їй пам'ятку з правами та обов'язками. Також заявили клопотання про допит Світлани, тобто дружини Чауса. Тому що їй більше відомо інформації стосовно обставин викрадення її чоловіка", - розповів Вишневий.

За його словами, наразі не відомо чи СБУ допитає Світлану Чаус.

Додамо, що раніше повідомлялося, що матір Чауса слідчі СБУ допитали 7 травня.

Доповнення

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссуддя Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

Що було раніше

Раніше молдавські журналісти-розслідувачі повідомили, що до групи людей, які могли брати участь у викраденні українського екссудді Миколу Чауса, ймовірно, входили, окрім ідентифікованого раніше, ще чотири чоловіка, які брали для в'їзду на територію Республіки Молдова документи на неіснуючих осіб.

9 травня цього року у Молдові затримали одного з підозрюваних в передбачуваному викраденні колишнього судді Миколи Чауса.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.

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