У Молдові затримали одного з підозрюваних у викраденні судді Чауса

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"У неділю, 9 травня, під керівництвом прокуратури з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ (PCCOCS), співробітники Національного інспекторату розслідувань спільно з співробітниками карного переслідування ГІП МВС затримали співучасника у справі про викрадення українського колишнього судді Миколи Чауса", - повідомили в генпрокуратурі країни.

Деталі

За даними генпрокуратури Молдови, чоловік у віці 30 років затриманий при в'їзді в країну. 10 травня прокуратура висунула йому обвинувачення в забезпеченні та організації діяльності групи осіб, які вчинили викрадення громадянина України. У вівторок прокурори PCCOCS повинні звернутися в судову інстанцію з проханням про застосування попереднього арешту.

Чоловікові загрожує ув'язнення на термін від 6 до 10 років.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.