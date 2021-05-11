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В Молдове задержали одного из подозреваемых в похищении судьи Чауса

Киев • УНН

 • 55414 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Молдове задержали одного из подозреваемых в предполагаемом похищении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Молдова, передает УНН.

В Молдове задержали одного из подозреваемых в похищении судьи Чауса

Цитата:

"В воскресенье, 9 мая, под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), сотрудники Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками уголовного преследования ГИП МВД задержали соучастника по делу о похищении украинского бывшего судьи Николая Чауса", - сообщили в генпрокуратуре страны.

Детали

По данным генпрокуратуры Молдовы, мужчина в возрасте 30 лет задержан при въезде в страну. 10 мая прокуратура предъявила ему обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, совершивших похищение гражданина Украины. Во вторник прокуроры PCCOCS должны обратиться в судебную инстанцию с просьбой о применении предварительного ареста.

Мужчине грозит заключение на срок от 6 до 10 лет.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове, в Кишиневе, похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы два раза пыталась провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

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