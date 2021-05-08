В Україні помітили викрадення Чауса: СБУ проводить розслідування

Цитата

“Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон”, - повідомив Дегтяренко.

Деталі

За даними прессекретаря, провадження відкрите за ознаками злочинів, передбачених статтями 146 та 332 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення; незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Наразі інші дані розголошенню не підлягають, зазначили в СБУ.

Нагадаємо

Раніше молдавські журналісти-розслідувачі повідомили, що до групи людей, які могли брати участь у викраденні українського екссудді Миколу Чауса, ймовірно, входили, окрім ідентифікованого раніше, ще чотири чоловіка, які брали для в'їзду на територію Республіки Молдова документи на неіснуючих осіб.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.