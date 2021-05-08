В Украине заметили похищение Чауса: СБУ проводит расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.
Цитата
"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу", - сообщил Дегтяренко.
Детали
По данным пресс-секретаря, производство открытое по признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение; незаконная переправка лиц через государственную границу).
Сейчас другие данные разглашению не подлежат, отметили в СБУ.
Напомним
Ранее молдавские журналисты-расследователи сообщили, что в группу людей, которые могли участвовать в похищении украинского экс-судьи Николая Чауса, вероятно, входили, кроме идентифицированного ранее, еще четыре человека, которые брали для въезда на территорию Республики Молдова документы на несуществующих лиц.
Контекст
3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.
Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.
Дополнение
В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.
Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.