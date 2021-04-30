Викрадення судді Чауса: ЗМІ кажуть, причетними можуть бути щонайменше п'ять українців

Деталі

Так, за даними журналістів, протягом 10 днів до зникнення Чауса на територію Молдови в'їхали щонайменше четверо нібито українських громадян, які потрапили під пильну увагу молдовських правоохоронців. Це, за даними ЗМІ, Олексій Нечаєв (33 роки), Олексій Сотников (36 років), Андрій Бородинов (24 роки) і Сергій Гончар (50 років).

За даними журналістів, через 6 годин після ймовірного викрадення всі вони, крім Гончара, покинули республіку.

Згідно з матеріалами молдовського розслідування, вивченими RISE Moldova, під цими іменами четверо українських візитерів зупинялися у Кишиневі в різних готелях і орендували автомобілі, у тому числі оснащені датчиком GPS, що дозволяє навіть через певний час визначати маршрут пересування машини. Завдяки цим даним молдовським силовикам вдалося пізніше простежити частину маршруту і виявити, що деякі зі згаданої групи українців кілька днів поспіль кружляли по району, де жив Чаус, і бували у його будинку.

Журналісти також з'ясували, що, найімовірніше, усі четверо чоловіків приїжджали в Молдову під вигаданими іменами.

"Простіше кажучи, за паспортами прикриття, використовуваними, як правило, спецслужбами для спецоперацій... Журналістам вдалося ідентифікувати в цілому п'ятьох громадян України, які прибули в Кишинів незадовго до викрадення Чауса за підробленими паспортами. Справжні особи чотирьох з них поки залишаються загадкою", - зазначають у виданні.

Так, про п'ятого члена групи журналісти повідомляли в іншому розслідуванні. Повідомляється, що за паспортом громадянина України Едуарда Ставицького імовірно Андрій Куценко приїжджав в Молдову в складі іншої групи українців.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколи Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

За даними ЗМІ, після викрадення в Кишиневі українського судді Миколи Чауса президент Молдови двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.

Доповнення

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.