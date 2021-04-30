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Похищение судьи Чауса: СМИ говорят, причастными могут быть не менее пяти украинцев

Похищение судьи Чауса: СМИ говорят, причастными могут быть не менее пяти украинцев

Киев  •  УНН

 • 17087 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В группу лиц, которые могли участвовать в похищении украинского экс-судьи Николая Чауса, вероятно, входили, кроме идентифицированного ранее, еще четыре человека, которые брали для въезда на территорию Республики Молдова документы на несуществующих лиц. К такому выводу пришли журналисты в расследовании, опубликованном изданием RISE Moldova, передает УНН.

Детали

Так, по данным журналистов, в течение 10 дней до исчезновения Чауса на территорию Молдовы въехали по меньшей мере четверо якобы украинских граждан, которые попали под пристальное внимание молдавских правоохранителей. Это, по данным СМИ, Алексей Нечаев (33 года), Алексей Сотников (36 лет), Андрей Бородинов (24 года) и Сергей Гончар (50 лет).

По данным журналистов, через 6 часов после вероятного похищения все они, кроме Гончара, покинули республику.

Согласно материалам молдавского расследования, изученным RISE Moldova, под этими именами четверо украинских визитеров останавливались в Кишиневе в разных отелях и арендовали автомобили, в том числе оснащенные датчиком GPS, что позволяет даже спустя время определять маршрут передвижения машины. Благодаря этим данным молдавским силовикам удалось позже проследить часть маршрута и обнаружить, что некоторые из упомянутой группы украинцев несколько дней подряд кружили по району, где жил Чаус, и бывали в его доме.

Журналисты также выяснили, что, скорее всего, все четверо мужчин приезжали в Молдову под вымышленными именами.

"Проще говоря, по паспортам прикрытия, используемым, как правило, спецслужбами для спецопераций... Журналистам удалось идентифицировать в целом пятерых граждан Украины, которые прибыли в Кишинев незадолго до похищения Чауса по поддельным паспортам. Настоящие лица четырех из них пока остаются загадкой", - отмечают в издании.

Так, о пятом члене группы журналисты сообщали в другом расследовании. Сообщается, что по паспорту гражданина Украины Эдуарда Ставицкого вероятно Андрей Куценко приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

По данным СМИ, после похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса президент Молдовы дважды пыталась провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Дополнение

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

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