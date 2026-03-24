Администрация Трампа начала новые расследования в отношении Гарварда из-за дискриминации
Киев • УНН
Минобразования США проверяет Гарвард на антисемитизм и расовую дискриминацию. Университету грозит лишение госфинансирования в случае подтверждения нарушений.
Администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале двух новых расследований в отношении Гарвардского университета. Они касаются возможного антисемитизма в кампусе и расовой дискриминации при поступлении. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Расследование проводит отдел гражданских прав Министерства образования США. В Вашингтоне заявили, что проверяют соблюдение университетом антидискриминационного законодательства.
Если Гарвард будет продолжать препятствовать нам проверять его базовое соблюдение антидискриминационных законов, мы решительно привлечем их к ответственности
В случае подтверждения нарушений Гарвард могут лишить федерального финансирования и доступа к государственной финансовой помощи.
Давление со стороны властей США
Новые расследования стали продолжением ряда действий федеральных властей в отношении университета. Ранее Министерство юстиции подало иск, обвинив руководство Гарварда в игнорировании случаев антисемитизма.
Также от университета требуют предоставить данные о поступлении абитуриентов – в частности информацию о расовой принадлежности, результатах тестов и оценках. На это Гарварду дали 20 дней.
Представитель университета ситуацию пока не прокомментировал.
