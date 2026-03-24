$43.820.1450.680.17
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Литва
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12697 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17245 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15595 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65304 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66053 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Фільм
Серіали

Адміністрація Трампа розпочала нові розслідування щодо Гарварду через дискримінацію

Київ • УНН

 • 4032 перегляди

Міносвіти США перевіряє Гарвард на антисемітизм та расову дискримінацію. Університету загрожує позбавлення держфінансування у разі підтвердження порушень.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про початок двох нових розслідувань щодо Гарвардського університету. Вони стосуються можливого антисемітизму в кампусі та расової дискримінації під час вступу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Розслідування проводить відділ громадянських прав Міністерства освіти США. У Вашингтоні заявили, що перевіряють дотримання університетом антидискримінаційного законодавства.

Якщо Гарвард продовжуватиме перешкоджати нам перевіряти його базове дотримання антидискримінаційних законів, ми рішуче притягнемо їх до відповідальності

– заявила міністр освіти Лінда Макмегон.

У разі підтвердження порушень Гарвард можуть позбавити федерального фінансування та доступу до державної фінансової допомоги.

Тиск з боку влади США

Нові розслідування стали продовженням низки дій федеральної влади щодо університету. Раніше Міністерство юстиції подало позов, звинувативши керівництво Гарварду в ігноруванні випадків антисемітизму.

Також від університету вимагають надати дані про вступ абітурієнтів – зокрема інформацію про расову належність, результати тестів і оцінки. На це Гарварду дали 20 днів.

Речник університету ситуацію наразі не прокоментував.

Степан Гафтко

Світ
Державний бюджет
Міністерство юстиції США
Вашингтон
Дональд Трамп