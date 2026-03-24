Адміністрація Трампа розпочала нові розслідування щодо Гарварду через дискримінацію
Київ • УНН
Міносвіти США перевіряє Гарвард на антисемітизм та расову дискримінацію. Університету загрожує позбавлення держфінансування у разі підтвердження порушень.
Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про початок двох нових розслідувань щодо Гарвардського університету. Вони стосуються можливого антисемітизму в кампусі та расової дискримінації під час вступу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Розслідування проводить відділ громадянських прав Міністерства освіти США. У Вашингтоні заявили, що перевіряють дотримання університетом антидискримінаційного законодавства.
Якщо Гарвард продовжуватиме перешкоджати нам перевіряти його базове дотримання антидискримінаційних законів, ми рішуче притягнемо їх до відповідальності
У разі підтвердження порушень Гарвард можуть позбавити федерального фінансування та доступу до державної фінансової допомоги.
Тиск з боку влади США
Нові розслідування стали продовженням низки дій федеральної влади щодо університету. Раніше Міністерство юстиції подало позов, звинувативши керівництво Гарварду в ігноруванні випадків антисемітизму.
Також від університету вимагають надати дані про вступ абітурієнтів – зокрема інформацію про расову належність, результати тестів і оцінки. На це Гарварду дали 20 днів.
Речник університету ситуацію наразі не прокоментував.
