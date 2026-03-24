Адміністрація Трампа розпочала нові розслідування щодо Гарварду через дискримінацію

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про початок двох нових розслідувань щодо Гарвардського університету. Вони стосуються можливого антисемітизму в кампусі та расової дискримінації під час вступу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Розслідування проводить відділ громадянських прав Міністерства освіти США. У Вашингтоні заявили, що перевіряють дотримання університетом антидискримінаційного законодавства.

Якщо Гарвард продовжуватиме перешкоджати нам перевіряти його базове дотримання антидискримінаційних законів, ми рішуче притягнемо їх до відповідальності – заявила міністр освіти Лінда Макмегон.

У разі підтвердження порушень Гарвард можуть позбавити федерального фінансування та доступу до державної фінансової допомоги.

Тиск з боку влади США

Нові розслідування стали продовженням низки дій федеральної влади щодо університету. Раніше Міністерство юстиції подало позов, звинувативши керівництво Гарварду в ігноруванні випадків антисемітизму.

Також від університету вимагають надати дані про вступ абітурієнтів – зокрема інформацію про расову належність, результати тестів і оцінки. На це Гарварду дали 20 днів.

Речник університету ситуацію наразі не прокоментував.

