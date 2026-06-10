Администрация Трампа изменила правила выдачи виз H-1B для иностранных работников

Администрация президента США Дональда Трампа внесла новые изменения в программу рабочих виз H-1B, которая позволяет американским компаниям нанимать иностранных специалистов на специализированные должности. В частности, был изменен порядок отбора кандидатов и введен новый сбор для части заявителей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Виза H-1B является одной из основных программ трудовой иммиграции в США. Ею активно пользуются технологические компании, университеты и медицинские учреждения для привлечения квалифицированных работников из-за рубежа. Большинство владельцев таких виз работают в сфере информационных технологий, а наибольшую долю получателей составляют граждане Индии и Китая.

Что изменилось

В этом году администрация Трампа провела первую лотерею H-1B, в которой преимущество получили кандидаты с более высокими зарплатами. Кроме того, был введен сбор в размере 100 тысяч долларов для новых работников H-1B, которых нанимают непосредственно из-за пределов США. В то же время 8 июня федеральный суд отменил этот сбор, но администрация уже заявила о намерении обжаловать решение.

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По словам Трампа, программа H-1B часто используется компаниями для замены американских работников более дешевой иностранной рабочей силой. Белый дом также указывает на случаи злоупотреблений при проведении лотереи и использование посреднических компаний для получения виз.

Кто пользуется программой

Среди крупнейших работодателей, привлекающих работников по программе H-1B, — Amazon, Microsoft, Meta и Apple. Ежегодно правительство США выдает 65 тысяч новых виз H-1B, а также еще 20 тысяч дополнительных виз для лиц со степенью магистра или выше, полученной в американских учебных заведениях. По предварительным данным, количество заявок на участие в лотерее на 2027 финансовый год сократилось более чем на 38% по сравнению с предыдущим годом.

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