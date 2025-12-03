99% жилых домов Украины уже с теплом: в Минразвития рассказали об отопительном сезоне

По состоянию на 3 декабря в Украине запущено 99% отопительного сезона в жилищном и социальном секторе. Подготовка к прохождению зимы длилась с мая. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что в течение лета и осени был разработан и выполнен план мероприятий для стабильного вхождения в отопительный сезон.

На сегодняшний день с отоплением также по всем регионам 99% и 7% социальной сферы. Это 24 000 почти 500 объектов – садики, школы и учреждения здравоохранения. Постепенно подключались разные регионы к отоплению в жилищной сфере. На сегодняшнее утро 99% жилых домов во всех регионах страны с теплом. Это 70,5 тысяч домов - сообщил Константин Ковальчук.

Чиновник сообщил, что решение принималось в зависимости от температурных показателей. А также, добавил:

Мы координируем все регионы путем работы постоянно действующего штаба по прохождению осенне-зимнего периода. И вместе только в совместной работе с органами местного самоуправления с руководителями областных городских администраций, профильными департаментами, коллегами по разным центральным органам власти, нам удалось обеспечить начало этого отопительного сезона - добавил он.

Напомним

В сентябре в Украине стартовал четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его самой первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.