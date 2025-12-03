99% жилых домов Украины уже с теплом: в Минразвития рассказали об отопительном сезоне

$42.330.01
Эксклюзив
09:21 • 484 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 13604 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 23228 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 21323 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 33462 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 72079 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 48382 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38895 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33905 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59590 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
публикации
Эксклюзивы
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 9394 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 11710 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 17624 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 13651 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 11513 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 13761 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 31940 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 41489 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 39806 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 40772 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Зеленская
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Республика Ирландия
Германия
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 49841 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 52095 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 107552 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 81721 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 97612 просмотра
99% жилых домов Украины уже с теплом: в Минразвития рассказали об отопительном сезоне

Киев • УНН

 • 384 просмотра

По состоянию на 3 декабря в Украине запущено 99% отопительного сезона в жилищном и социальном секторе. Это 70,5 тысяч домов и 24,5 тысяч объектов социальной сферы, включая садики, школы и учреждения здравоохранения.

99% жилых домов Украины уже с теплом: в Минразвития рассказали об отопительном сезоне

По состоянию на 3 декабря в Украине запущено 99% отопительного сезона в жилищном и социальном секторе. Подготовка к прохождению зимы длилась с мая. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что в течение лета и осени был разработан и выполнен план мероприятий для стабильного вхождения в отопительный сезон.

На сегодняшний день с отоплением также по всем регионам 99% и 7% социальной сферы. Это 24 000 почти 500 объектов – садики, школы и учреждения здравоохранения. Постепенно подключались разные регионы к отоплению в жилищной сфере. На сегодняшнее утро 99% жилых домов во всех регионах страны с теплом. Это 70,5 тысяч домов

- сообщил Константин Ковальчук.

Чиновник сообщил, что решение принималось в зависимости от температурных показателей. А также, добавил:

Мы координируем все регионы путем работы постоянно действующего штаба по прохождению осенне-зимнего периода. И вместе только в совместной работе с органами местного самоуправления с руководителями областных городских администраций, профильными департаментами, коллегами по разным центральным органам власти, нам удалось обеспечить начало этого отопительного сезона

- добавил он.

Напомним

В сентябре в Украине стартовал четвертый отопительный сезон в условиях войны, при этом Ровенская область начинает его самой первой. Тарифы на отопление остаются неизменными, а страна готовится к возможным российским ударам по энергетической инфраструктуре.

Алла Киосак

