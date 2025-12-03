99% житлових будинків України вже з теплом: у Мінрозвитку розповіли про опалювальний сезон

$42.330.01
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік 3 грудня, 02:43
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge 03:42
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні 05:14
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2 06:30
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст 06:33
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2 2 грудня, 06:30
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри 2 грудня, 16:58
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex 2 грудня, 14:41
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції 2 грудня, 14:40
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання 2 грудня, 11:57
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Харківська область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає 1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу 1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими 29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку 28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Fox News

99% житлових будинків України вже з теплом: у Мінрозвитку розповіли про опалювальний сезон

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Станом на 3 грудня в Україні запущено 99% опалювального сезону в житловому та соціальному секторі. Це 70,5 тисяч будинків та 24,5 тисяч об'єктів соціальної сфери, включаючи садочки, школи та заклади охорони здоров'я.

99% житлових будинків України вже з теплом: у Мінрозвитку розповіли про опалювальний сезон

Станом на 3 грудня в Україні запущено 99% опалювального сезону у житловому та соціальному секторі. Підготовка до проходження зими тривала з травня. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом літа й осені був розроблений та виконаний план заходів для стабільного входження в опалювальний сезон.

На сьогоднішній день з опаленням також по всіх регіонах 99,7% соціальної сфери - це майже 24 500 об'єктів - садочки, школи і заклади охорони здоров'я. Поступово підключались різні регіони до опалення в житловій сфері. На сьогоднішній ранок 99% житлових будинків в усіх регіонах країни з теплом. Це 70,5 тисяч будинків

- повідомив Костянтин Ковальчук.

Посадовець повідомив, що рішення приймалось в залежності від температурних показників. А також, додав:

Ми координуємо всі регіони шляхом роботи постійно діючого штабу з проходження осінньо-зимового періоду. І разом тільки в спільній роботі з органами місцевого самоврядування з очільниками обласних міських адміністрацій, профільними департаментами, колег за різними центральними органами влади, нам вдалося забезпечити початок цього опалювального сезону

- додав він.

Нагадаємо

У вересні в Україні стартував четвертий опалювальний сезон в умовах війни, при цьому Рівненська область починає його найпершою. Тарифи на опалення залишаються незмінними, а країна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Алла Кіосак

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рівненська область
Україна