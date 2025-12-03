99% житлових будинків України вже з теплом: у Мінрозвитку розповіли про опалювальний сезон

Станом на 3 грудня в Україні запущено 99% опалювального сезону у житловому та соціальному секторі. Підготовка до проходження зими тривала з травня. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом літа й осені був розроблений та виконаний план заходів для стабільного входження в опалювальний сезон.

На сьогоднішній день з опаленням також по всіх регіонах 99,7% соціальної сфери - це майже 24 500 об'єктів - садочки, школи і заклади охорони здоров'я. Поступово підключались різні регіони до опалення в житловій сфері. На сьогоднішній ранок 99% житлових будинків в усіх регіонах країни з теплом. Це 70,5 тисяч будинків - повідомив Костянтин Ковальчук.

Посадовець повідомив, що рішення приймалось в залежності від температурних показників. А також, додав:

Ми координуємо всі регіони шляхом роботи постійно діючого штабу з проходження осінньо-зимового періоду. І разом тільки в спільній роботі з органами місцевого самоврядування з очільниками обласних міських адміністрацій, профільними департаментами, колег за різними центральними органами влади, нам вдалося забезпечити початок цього опалювального сезону - додав він.

Нагадаємо

У вересні в Україні стартував четвертий опалювальний сезон в умовах війни, при цьому Рівненська область починає його найпершою. Тарифи на опалення залишаються незмінними, а країна готується до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.