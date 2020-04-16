99-летний ветеран из Британии собрал для медиков более 11 млн фунтов, гуляя вокруг дома

Том Мур организовал сбор средств для поддержки Национальной службы здравоохранения, чтобы отблагодарить за помощь в лечении рака и переломе шейки бедра, а также чтобы поддержать врачей в борьбе с коронавирусом. Сначала он планировал собрать 1000 фунтов стерлингов, пройдя 100 кругов на своем заднем дворе.

Ветеран объявил о начале кампании 6 апреля и хотел собрать средства до того, как ему исполнится 100 лет в конце этого месяца.

В настоящее время его поддержали уже более 600 тыс. человек.

15 апреля, после того, как СМИ обратили внимание на его акцию, сумма пожертвований достигла 5 млн фунтов стерлингов.

“Те храбрые врачи и медсестры, которые у нас есть, — я думаю, что они заслуживают каждый пенни, и я надеюсь, что мы соберем еще немного для них”, — рассказал Том Мур в интервью BBC.

Томас Мур родился и вырос в Йоркшире, учился на инженера-строителя. Участвовал во Второй мировой войне, получил звание капитана, позже был отправлен в Индию. После войны работал инструктором в военной школе, пишет Радио Свобода.

По данным ВОЗ, вспышка коронавируса в Великобритании еще нарастает. По данным властей страны, там зафиксировали около 100 тыс. случаев заболевания COVID-19, почти 13 тыс. человек умерли.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.