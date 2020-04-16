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99-річний ветеран з Британії зібрав для медиків понад 11 мільйонів фунтів, гуляючи навколо будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. 99-річний британський ветеран Том Мур зібрав понад 11 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки британських лікарів. Сума пожертвувань продовжує зростати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода та BBC News.

Том Мур організував збір коштів для підтримки Національної служби охорони здоров’я, щоб віддячити за допомогу в лікуванні раку і перелому шийки стегна, а також щоб підтримати лікарів в боротьбі з коронавірусом. Спочатку він планував зібрати 1000 фунтів стерлінгів, пройшовши 100 кіл на своєму задньому дворі.

Ветеран оголосив про початок кампанії 6 квітня і хотів зібрати кошти до того, як йому виповниться 100 років наприкінці цього місяця.

На даний час його підтримали вже понад 600 тисяч людей.

15 квітня, після того, як ЗМІ звернули увагу на його акцію, сума пожертв сягнула 5 млн фунтів стерлінгів.

“Ті хоробрі лікарі і медсестри, які у нас є, — я думаю, що вони заслуговують на кожен пенні, і я сподіваюся, що ми зберемо ще трохи для них”, — розповів Том Мур в інтерв’ю BBC.

Томас Мур народився і виріс в Йоркширі, вчився на інженера-будівельника. Брав участь у Другій світовій війні, отримав звання капітана, пізніше був відправлений до Індії. Після війни працював інструктором у військовій школі, пише Радіо Свобода.

За даними ВООЗ, спалах коронавірусу у Великій Британії ще наростає. За даними влади країни, там зафіксували близько 100 тисяч випадків захворювання COVID-19, майже 13 тисяч людей померли.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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