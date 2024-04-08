98% лиц, получивших временную защиту в ЕС - украинцы

По состоянию на февраль 2024 года зафиксировано, что 4,2 млн украинцев получили временную защиту в ЕС с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Eurostat.

На 29 февраля 2024 года 4,2 миллиона человек из Украины, пользовались статусом временной защиты в Европейском Союзе.

Наибольшее количество таких лиц проживало в Германии (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС), Польше (957 200; 22,6%) и Чехии (385 075; 9,1%).

Наибольший абсолютный рост количества получателей временной защиты с конца января 2024 года наблюдался в..:

Германии (+16 430; +1,3%);

Польши (+5 640; +0,6%);

Чехии (+3 885; +1,0%).

В то же время количество получателей уменьшилось в 5 странах ЕС.

Это: Австрия (-1 420 человек; -1,7%); Франция (-685; -1,1%); Эстония (-550; -1,5%); Нидерланды (-120; -0,1%); Мальта (-20; -1,0%).

На конец февраля 2024 года самые высокие показатели общего количества получателей временной защиты на тысячу человек наблюдались в..:

Чехии (35,6),

Литве (26,5);

Польши (26,0).

При этом, среднее количество получателей в ЕС составляло 9,4 на тысячу человек.

29 февраля 2024 года граждане Украины составляли более 98% лиц, получивших временную защиту. Взрослые женщины составляли почти половину (46,0%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (32,9%), тогда как взрослые мужчины составляли чуть более пятой части (21,2%) от общего количества - говорится в статистике.

Напомним,

Начиная с 1 сентября 2024 года, все украинские дети, проживающие в Польше из-за войны, будут обязаны посещать местные школы с уроками украинского языка и учителями из Украины.