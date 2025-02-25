98 боев на фронте: карта боевых действий от Генштаба

98 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 85 авиаударов, сбросив 117 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 108 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2438 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления и вражескому зенитному ракетному комплексу "Бук-M3", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Проминь, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении, в сторону населенного пункта Садовое.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаудара, сбросив при этом 43 управляемых авиабомбы, совершил 375 обстрелов, 17 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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