Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 25 февраля
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1300 оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 11 бронемашин, 26 артсистем и 122 БПЛА противника.
Оккупанты потеряли 1300 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 25.02.25:
- Личный состав: 869 530 (+1300).
- Танки: 10182 (+5).
- Бронированные боевые машины: 21168 (+11).
- Артиллерийские системы: 23652 (+26).
- РСЗВ: 1299.
- Средства ППО: 1083 (+2).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 26767 (+122).
- Крылатые ракеты: 3064.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 38582 (+138).
- Специальная техника: 3759 (+2).
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