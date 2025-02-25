Втрати рф за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 25 лютого
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1300 окупантів. Також знищено 5 танків, 11 бронемашин, 26 артсистем та 122 БПЛА противника.
Окупанти втратили 1300 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 25.02.25:
- Особовий склад: 869 530 (+1300).
- Танки: 10182 (+5).
- Броньовані бойові машини: 21168 (+11).
- Артилерійські системи: 23652 (+26).
- РСЗВ: 1299.
- Засоби ППО: 1083 (+2).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 26767 (+122).
- Крилаті ракети: 3064.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 38582 (+138).
- Спеціальна техніка: 3759 (+2).
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