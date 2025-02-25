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15 березня, 19:03 • 118463 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135799 перегляди

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15 березня, 12:52 • 115680 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107112 перегляди

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98 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу

98 боїв на фронті: карта бойових дій від Генштабу

Київ • УНН

 • 28395 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав 85 авіаударів та здійснив близько 5000 обстрілів.

98 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе.

" За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу "Бук-M3", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 керованих авіабомби, здійснив 375 обстрілів, 17 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати рф за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 25 лютого25.02.25, 07:21 • 28543 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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