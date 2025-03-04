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97 боевых столкновений на фронте: где оккупанты больше всего атакуют ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 13797 просмотра

За сутки произошло 97 боевых столкновений, больше всего атак врага на Покровском направлении - 17 раз. Противник также наносил авиаудары по нескольким населённым пунктам.

97 боевых столкновений на фронте: где оккупанты больше всего атакуют ВСУ - Генштаб

На фронте произошло 97 боестолкновений. Противник продолжает оказывать наибольшее давление на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении агрессор дважды безуспешно атаковал в районе Вовчанска.

На Купянском направлении враг трижды безрезультатно штурмовал в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении захватчики 14 раз обстреливали вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва.

На Краматорском направлении продолжается вражеская атака в сторону Ступочек.

На Торецком направлении террористы 10 раз обстреливали вблизи населенных пунктов Дачное и Торецк.

На Покровском направлении оккупанты 17 раз атаковали вблизи населенных пунктов Промень, Лысовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексиевка. Кроме того, враг нанес авиаудар в районе Горихового.

На Новопавловском направлении противник 10 раз вблизи Константинополя и Раздольного. Под ударами управляемыми авиабомбами пострадали Январское, Новопавловка, Алексиевка и Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в районе Привольного и Чаривного. В то же время наносил авиаудары по Комышуваси, Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении ВСУ отбили 7 вражеских атак в районе Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, еще два боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении агрессор провел одну безуспешную атаку, а под авиаударом оказалось Львов.

На фронте 101 боевое столкновение за сутки: карта от Генштаба04.03.25, 08:19 • 25429 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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