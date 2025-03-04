97 боевых столкновений на фронте: где оккупанты больше всего атакуют ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 97 боевых столкновений, больше всего атак врага на Покровском направлении - 17 раз. Противник также наносил авиаудары по нескольким населённым пунктам.
На фронте произошло 97 боестолкновений. Противник продолжает оказывать наибольшее давление на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении агрессор дважды безуспешно атаковал в районе Вовчанска.
На Купянском направлении враг трижды безрезультатно штурмовал в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
На Лиманском направлении захватчики 14 раз обстреливали вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполовка и Диброва.
На Краматорском направлении продолжается вражеская атака в сторону Ступочек.
На Торецком направлении террористы 10 раз обстреливали вблизи населенных пунктов Дачное и Торецк.
На Покровском направлении оккупанты 17 раз атаковали вблизи населенных пунктов Промень, Лысовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексиевка. Кроме того, враг нанес авиаудар в районе Горихового.
На Новопавловском направлении противник 10 раз вблизи Константинополя и Раздольного. Под ударами управляемыми авиабомбами пострадали Январское, Новопавловка, Алексиевка и Ивановка.
На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в районе Привольного и Чаривного. В то же время наносил авиаудары по Комышуваси, Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении ВСУ отбили 7 вражеских атак в районе Нестерянки, Новоданиловки и Каменского, еще два боестолкновения продолжаются.
На Приднепровском направлении агрессор провел одну безуспешную атаку, а под авиаударом оказалось Львов.
На фронте 101 боевое столкновение за сутки: карта от Генштаба04.03.25, 08:19 • 25429 просмотров