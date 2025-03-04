97 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найбільше атакують ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
За добу відбулося 97 бойових зіткнень, найбільше атак ворога на Покровському напрямку - 17 разів. Противник також завдавав авіаударів по кількох населених пунктах.
На фронті відбулося 97 боєзіткнень. Противник продовжує найбільше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку агресор двічі безуспішно атакували в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог тричі безрезультатно штурмував у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
На Лиманському напрямку загарбники 14 разів били біля населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.
На Краматорському напрямку точиться ворожа атака у бік Ступочок.
На Торецькому напрямку терористи 10 разів били неподалік населених пунктів Дачне та Торецьк.
На Покровському напрямку окупанти 17 разів атакували поблизу населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.
На Новопавлівському напрямку противник 10 разів біля Костянтинополя та Роздольного. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.
На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував в районі Привільного та Чарівного В той же час завдавав авіаударів по Комишувасі, Гуляйполю та Залізничному.
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 7 ворожих атак в районі Нестерянки, Новоданилівки та Кам’янського, ще два боєзіткнення досі тривають.
На Придніпровському напрямку агресор проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.
На фронті 101 бойове зіткнення за добу: карта від Генштабу04.03.25, 08:19 • 25449 переглядiв