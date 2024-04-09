9 апреля: Всемирный день антиквариата, у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан

Сегодня, девятого апреля, коллекционеры старинных вещей и просто ценители раритетов могут присоединиться к празднованию Всемирного дня антиквариата, пишет УНН.

Культура коллекционирования зародилась еще в Древнем Египте.

Современное понятие антиквариат приобрел в эпоху Возрождения - в XV-XVI веках. Желанными артефактами для коллекционеров были реликвии античности, поэтому уже тогда иногда попадались подделки "под старину".

Кроме того, среди состоятельных людей стало привычным заказывать картины или скульптуры у лучших мастеров. Медичи во Флоренции, Габсбурги в Австрии и другие знатные семьи того времени положили начало впечатляющим собраниям произведений искусства. Некоторые из коллекций эпохи Возрождения впоследствии стали основой для крупных музеев, другие остались частными и передаются из поколения в поколение.

В XVIII веке в Великобритании, там были основаны первые в мире аукционные дома - Sotheby's и Christie's, которые существуют до сих пор. Они являются крупнейшей площадкой торговли антиквариатом, вместе их доля мировой торговли редкими и ценными реликвиями составляет 90%.

Тогда же появилось много поддельных артефактов, в частности, рукописей. Поэтому антикварные предметы стали исследовать относительно их происхождения и возраста с помощью специальных экспертиз.

После Второй мировой войны на международном уровне были приняты соглашения для регулирования легального оборота антиквариата и ограничения торговли им на "черных" рынках.

Также сегодня, во второй вторник апреля, можно присоединиться к празднованию Дня доброты к юристам.

Событие было основано, в том числе и для того, чтобы напомнить людям о важности верховенства права и роли, которую играют юристы в его соблюдении. Юристы имеют важное значение для функционирования общества, поскольку они помогают обеспечить соблюдение законов и обеспечение справедливости.

Еще 9 апреля можно отметить несколько необычный праздник - Международный день ASMR.

ASMR, - автономная реакция сенсорного меридиана, которая выражается в приятных покалываниях, которое некоторые люди испытывают в ответ на определенные звуки или визуальные раздражители.

Видео ASMR, которые обычно содержат тихий шепот, нежное постукивание и другие успокаивающие звуки, стали невероятно популярными на таких платформах, как YouTube, и миллионы зрителей с ними стремятся расслабиться и снять стресс.

По лунному календарю в этом году у мусульман всего мира завершение священного месяца Рамадан приходится на 9 апреля. В ночь с девятого на десятое апреля, в первый день месяца Шавваль мусульмане начинают праздновать Ураз-Байрам - окончание 30-дневного поста.

Хозяйки еще за четыре дня до праздника начинают тщательно убирать дом, чистят скот, убирают дворовые помещения. В этих приготовлениях принимают участие все члены семьи. В эти же дни посещают кладбища, упорядочивают могилы близких. Детям заранее шьют или покупают новую одежду, обувь. Готовят национальные блюда, пекут сладости.

Перед праздником все члены семьи должны обязательно искупаться, надеть чистое белье.

Все приготовленные дома блюда дети разносят соседям, происходит взаимный обмен праздничными блюдами.

По новоюлианскому православному календарю сегодня День памяти мученика Евпсихия, который жил в Кесарии во времена императора Юлиана Отступника.

Евпсихий решительно боролся с язычниками и вместе с другими христианами разрушал их капища.

За это его схватили, долго и жестоко пытали. Однако, мужчина не отрекся от веры в Господа и умер в муках.

Именины девятого апреля празднуют Вадим, Евгений, Тамара, Мария.