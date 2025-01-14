8 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси за причастность к агрессии рф против Украины

К санкциям Европейского Союза против беларуси присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.

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Речь идет о санкциях, которые были введены Советом Европейского Союза 16 декабря 2024 года в отношении 26 белорусских граждан и двух юрлиц.

Ограничительные меры были введены "учитывая ситуацию в беларуси и причастность беларуси к российской агрессии против Украины.

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к этому решению Совета. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета - говорится в заявлении Совета ЕС.

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