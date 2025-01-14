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8 країн доєднались до санкцій ЄС проти білорусі за причетність до агресії рф проти України

Київ • УНН

 • 30095 перегляди

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.

До санкцій Європейського Союзу проти білорусі приєднались Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна. Про це у вівторок, 14 січня, повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

Деталі 

Йдеться про санкції, які були запроваджені Радою Європейського Союзу 16 грудня 2024 року щодо 26 білоруських громадян і двох юросіб.

Обмежувальні заходи були введені  "з огляду на ситуацію в білорусі та причетність білорусі до російської агресії проти України.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради

- йдеться у заяві Ради ЄС.

ЄС продовжив санкції проти 2,2 тис. осіб за агресію проти України12.09.24, 16:48 • 18802 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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