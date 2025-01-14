8 країн доєднались до санкцій ЄС проти білорусі за причетність до агресії рф проти України
Київ • УНН
Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.
До санкцій Європейського Союзу проти білорусі приєднались Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна. Про це у вівторок, 14 січня, повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.
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Йдеться про санкції, які були запроваджені Радою Європейського Союзу 16 грудня 2024 року щодо 26 білоруських громадян і двох юросіб.
Обмежувальні заходи були введені "з огляду на ситуацію в білорусі та причетність білорусі до російської агресії проти України.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради
ЄС продовжив санкції проти 2,2 тис. осіб за агресію проти України12.09.24, 16:48 • 18802 перегляди