8 країн доєднались до санкцій ЄС проти білорусі за причетність до агресії рф проти України

До санкцій Європейського Союзу проти білорусі приєднались Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна. Про це у вівторок, 14 січня, повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

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Йдеться про санкції, які були запроваджені Радою Європейського Союзу 16 грудня 2024 року щодо 26 білоруських громадян і двох юросіб.

Обмежувальні заходи були введені "з огляду на ситуацію в білорусі та причетність білорусі до російської агресії проти України.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради - йдеться у заяві Ради ЄС.

ЄС продовжив санкції проти 2,2 тис. осіб за агресію проти України