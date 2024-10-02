7 человек пострадали в результате авиаудара рф по Дергачам на Харьковщине

В результате авиаудара российских войск по Дергачам в Харьковской области пострадали семь человек, среди которых ребенок, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, показав последствия вражеских атак, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 2 октября около 4:15 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по городу Дергачи.

«За медицинской помощью обратились 7 человек, среди них - 14-летний парень», - говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.

Также примерно в это время оккупанты ударили из авиации и по Киевскому району города Харьков. «По предварительным данным, удар по Харькову был нанесен ФАБ-250 с УМПК», - сообщили в прокуратуре.

Прокурорами предварительно установлено, что удары были нанесены из населенного пункта Томаровка Белгородской области РФ с двух самолетов Су-34.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Ранее сообщалось о 5 пострадавших из-за удара РФ по Дергачам.

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