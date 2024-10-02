7 людей постраждали внаслідок авіаудару рф по Дергачах на Харківщині
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по Дергачах у Харківській області, постраждали 7 людей, серед яких 14-річний хлопець. Удари були завдані з двох літаків Су-34 з бєлгородської області рф.
Внаслідок авіаудару російських військ по Дергачах у Харківській області постраждали сім людей, серед яких дитина, повідомили у середу у Харківській обласній прокуратурі, показавши наслідки ворожих атак, пише УНН.
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За даними слідства, 2 жовтня близько 4:15 збройні сили рф завдали авіаційний удар по місту Дергачі.
"За медичною допомогою звернулись 7 людей, серед них - 14-річний хлопець", - ідеться у повідомленні прокуратури у соцмережах.
Також приблизно в цей час окупанти вдарили з авіації і по Київському району міста Харків. "За попередніми даними, удар по Харкову був завданий ФАБ-250 з УМПК", - повідомили у прокуратурі.
Прокурорами попередньо встановлено, що удари були завдані з населеного пункту томарівка бєлгородської області рф з двох літаків Су-34.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про 5 постраждалих через удар рф по Дергачах.
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