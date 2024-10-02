Ворожа авіація вночі завдала серію бомбових ударів по передмістю Харкова: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
Ворожа авіація завдала серію бомбових ударів по передмістю Харкова. У Дергачах постраждали 5 людей, включаючи 14-річного хлопця. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в регіоні.
Ворожа авіація вночі завдала серію бомбових ударів по передмістю Харкова. У Дергачах постраждали 5 людей, включаючи 14-річного хлопця. Зафіксовано численні руйнування та пожежі в регіоні. Про це повідомили у ДСНС України та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
2 жовтня близько 04:00 ворожа авіація завдала серію бомбових ударів по передмістю Харкова. Потужні вибухи пролунали у місті Дергачі, селі Черкаська Лозова Молоданилівської громади та Київському районі обласного центру
За даними ДСНС, внаслідок удару КАБами по місту Дергачі 5 людей постраждали. Серед них 14-річний хлопчик. Сталися руйнації та пожежі у 3-х гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені. Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових багатоквартирних будинках. За іншою локацією горіла трава на відкритому просторі на площі 1000 м кв.
У селі Черкаська Лозова, як вказано, також було влучання по відкритій місцевості, де зайнялась суха трава на площі 2 га. Без постраждалих.
У Київському районі Харкова, як повідомили у ДСНС, зруйновані 2 гаражі в гаражному кооперативі, без постраждалих та пожеж. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також у Харкові пошкоджено ще один гараж і 3 приватних будинки.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого бомбардування на Харківщині.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також ворожі обстріли фіксували:
- 2 жовтня, 07:30, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
- 20:08 Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Горіли внаслідок обстрілу житловий будинок та господарча споруда.
- 19:00, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Обстріляно два будинки.
- 18:14, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіло приміщення станції швидкої медичної допомоги та гаражі. Постраждали чоловік та жінка.
- 16:20, Куп'янський р-н, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли будинки.
- 16:03, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок, гараж.
- 14:20, Куп'янський р-н, село Васильцівка. Горіли 2 господарчі споруди та гараж.
- 11:50, Ізюмський р-н, село Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 20 га, 4 приватні житлові будинки, 10 господарчих споруд, будівля клубу.
- 10:30, Куп'янський р-н, село Кіндрашівка. Пошкоджено 4 житлові будинки та 5 господарчих споруд.
- 10:05, Куп'янський р-н, село Мирне. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га, частково 12 приватних домоволодінь та 8 господарчих споруд.
Дергачі під обстрілом: 5 осіб постраждали, у тому числі 14-річний хлопчик02.10.24, 07:16 • 19890 переглядiв