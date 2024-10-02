Дергачі під обстрілом: 5 осіб постраждали, у тому числі 14-річний хлопчик
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Дергачах на Харківщині п'ятеро людей отримали осколкові поранення, серед них 14-річний хлопчик. КАБ влучив у район, що призвело до загоряння гаражів.
На Харківщині через ворожого удару по Дергачах п'ятеро людей отримали осколкові поранення, серед яких 14-річний хлопчик. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Місто стало мішенню для ворожих атак, коли КАБ влучив у район, що призвело до загоряння гаражів. Спочатку не було інформації про постраждалих, але медики відреагували на ситуацію, надаючи допомогу потерпілим.
Окупанти обстріляли Харківщину: деталі інформує голова ОВА02.10.24, 06:57 • 19906 переглядiв