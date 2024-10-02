Дергачи под обстрелом: 5 человек пострадали, в том числе 14-летний мальчик

На Харьковщине из-за вражеского удара по Дергачам пять человек получили осколочные ранения, среди которых 14-летний мальчик. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Напомним

Город стал мишенью для вражеских атак, когда КАБ попал в район, что привело к возгоранию гаражей. Сначала не было информации о пострадавших, но медики отреагировали на ситуацию, оказывая помощь пострадавшим.

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