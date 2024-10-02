Дергачи под обстрелом: 5 человек пострадали, в том числе 14-летний мальчик
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Дергачам на Харьковщине пять человек получили осколочные ранения, среди них 14-летний мальчик. КАБ попал в район, что привело к возгоранию гаражей.
На Харьковщине из-за вражеского удара по Дергачам пять человек получили осколочные ранения, среди которых 14-летний мальчик. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Напомним
Город стал мишенью для вражеских атак, когда КАБ попал в район, что привело к возгоранию гаражей. Сначала не было информации о пострадавших, но медики отреагировали на ситуацию, оказывая помощь пострадавшим.
Оккупанты обстреляли Харьковскую область: детали информирует председатель ОВА2 октября 2024, 03:57 • 7518 просмотров