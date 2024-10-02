Оккупанты обстреляли Харьковскую область: детали информирует председатель ОВА
Киев • УНН
Утром вражеские силы нанесли удары по Харьковской области. В результате обстрелов повреждены гаражи и возникло возгорание, но информации о пострадавших не поступало.
Террористы утром обстреляли Харьковскую область. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По информации, вражеский удар был зафиксирован по городу Дергачи, где в результате обстрела возникло возгорание гаражей. К счастью, также не было сообщений о пострадавших.
Напомним
Сегодня в 4:10 захватчики совершил обстрел Киевского района Харькова, нанеся удар КАБом. В результате взрыва повреждены гаражи в кооперативе, однако информации о пострадавших не поступало.
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Также в 4:10 один из КАБов ударил по территории Малоданиловской громады. В селе Черкасская Лозовая спасатели ликвидировали возгорание травы на площади 1 гектара, не зафиксировав никаких пострадавших.
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