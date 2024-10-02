В Харькове КАБ повредила гаражи и дома, жертв нет
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова в результате удара управляемой авиабомбы повреждены гаражный кооператив, автомобили и частные дома. По информации городского головы Игоря Терехова, жертв удалось избежать.
В результате попадания управляемой авиабомбы по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, несколько автомобилей и частные жилые дома. Об этом сообщил милликий голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По информации, к счастью, жертв удалось избежать. Сейчас профильные службы продолжают обследование места происшествия и ликвидируют последствия обстрела.
Напомним
Ранее было сообщено, что в городе Харьков произошли взрывы.
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