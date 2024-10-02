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Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове КАБ повредила гаражи и дома, жертв нет

В Харькове КАБ повредила гаражи и дома, жертв нет

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 02:31  •  4487 просмотра

В Киевском районе Харькова в результате удара управляемой авиабомбы повреждены гаражный кооператив, автомобили и частные дома. По информации городского головы Игоря Терехова, жертв удалось избежать.

В результате попадания управляемой авиабомбы по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, несколько автомобилей и частные жилые дома. Об этом сообщил милликий голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По информации, к счастью, жертв удалось избежать. Сейчас профильные службы продолжают обследование места происшествия и ликвидируют последствия обстрела.

Напомним

Ранее было сообщено, что в городе Харьков произошли взрывы.

В Харькове прогремели взрывы: сообщил мэр2 октября 2024, 01:30 • 8074 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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