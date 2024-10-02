В Харькове КАБ повредила гаражи и дома, жертв нет

В результате попадания управляемой авиабомбы по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, несколько автомобилей и частные жилые дома. Об этом сообщил милликий голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По информации, к счастью, жертв удалось избежать. Сейчас профильные службы продолжают обследование места происшествия и ликвидируют последствия обстрела.

Напомним

Ранее было сообщено, что в городе Харьков произошли взрывы.

В Харькове прогремели взрывы: сообщил мэр