У Харкові КАБ пошкодила гаражі та будинки, жертв немає
Київ • УНН
У Київському районі Харкова внаслідок удару керованої авіабомби пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні будинки. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, жертв вдалося уникнути.
Унаслідок влучання керованої авіабомби по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, кілька автомобілів та приватні житлові будинки. Про це повідомив мілький голова Ігор Терехов, передає УНН.
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За інформацією, на щастя, жертв вдалося уникнути. Наразі профільні служби продовжують обстеження місця події та ліквідовують наслідки обстрілу.
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