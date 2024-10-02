Окупанти обстріляли Харківщину: деталі інформує голова ОВА
Київ • УНН
Вранці ворожі сили завдали ударів по Харківській області. В результаті обстрілів пошкоджено гаражі та виникло загоряння, але інформації про постраждалих не надходило.
Терористи вранці обстріляли Харківщину. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ворожий удар було зафіксовано по місту Дергачі, де внаслідок обстрілу виникло загоряння гаражів. На щастя, також не було повідомлень про постраждалих.
Нагадаємо
Сьогодні о 4:10 загарбники здійснив обстріл Київського району Харкова, завдавши удару КАБом. У результаті вибуху пошкоджено гаражі в кооперативі, проте інформації про постраждалих не надходило.
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Також о 4:10 один з КАБів вдарив по території Малоданилівської громади. У селі Черкаська Лозова рятувальники ліквідували загоряння трави на площі 1 гектара, не зафіксувавши жодних постраждалих.
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