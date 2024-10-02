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Окупанти обстріляли Харківщину: деталі інформує голова ОВА

Київ • УНН

 • 19906 перегляди

Вранці ворожі сили завдали ударів по Харківській області. В результаті обстрілів пошкоджено гаражі та виникло загоряння, але інформації про постраждалих не надходило.

Терористи вранці обстріляли Харківщину. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворожий удар було зафіксовано по місту Дергачі, де внаслідок обстрілу виникло загоряння гаражів. На щастя, також не було повідомлень про постраждалих.

Нагадаємо

Сьогодні о 4:10 загарбники здійснив обстріл Київського району Харкова, завдавши удару КАБом. У результаті вибуху пошкоджено гаражі в кооперативі, проте інформації про постраждалих не надходило.

У Харкові КАБ пошкодила гаражі та будинки, жертв немає02.10.24, 05:31 • 20617 переглядiв

Також о 4:10 один з КАБів вдарив по території Малоданилівської громади. У селі Черкаська Лозова рятувальники ліквідували загоряння трави на площі 1 гектара, не зафіксувавши жодних постраждалих.

Обстріл на Харківщині спричинив пожежу в екосистемі02.10.24, 04:52 • 100783 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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