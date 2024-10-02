Вражеская авиация ночью нанесла серию бомбовых ударов по пригороду Харькова: спасатели показали последствия

Вражеская авиация ночью нанесла серию бомбовых ударов по пригороду Харькова. В Дергачах пострадали 5 человек, включая 14-летнего парня. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары в регионе. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

2 октября около 04:00 вражеская авиация нанесла серию бомбовых ударов по пригороду Харькова. Мощные взрывы прогремели в городе Дергачи, селе Черкасская Лозовая Молоданиловской громады и Киевском районе областного центра - сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате удара КАБами по городу Дергачи 5 человек пострадали. Среди них 14-летний мальчик. Произошли разрушения и пожары в 3-х гаражах на площади 100 м кв. Сгорело 2 автомобиля, еще 4 повреждены. Также повреждено остекление окон в 3-х двухэтажных многоквартирных домах. По другой локации горела трава на открытом пространстве на площади 1000 м кв.

В селе Черкасская Лозовая, как указано, также было попадание по открытой местности, где загорелась сухая трава на площади 2 га. Без пострадавших.

В Киевском районе Харькова, как сообщили в ГСЧС, разрушены 2 гаража в гаражном кооперативе, без пострадавших и пожаров. По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, также в Харькове поврежден еще один гараж и 3 частных дома.

Спасатели ликвидировали последствия вражеской бомбардировки на Харьковщине.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, также вражеские обстрелы фиксировали:

2 октября, 07:30, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела поврежден дом.

20:08 Купянский р-н, город Купянск. Горели в результате обстрела жилой дом и хозяйственная постройка.

19:00, Купянский р-н, город Купянск. Обстреляны два дома.

18:14, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горело помещение станции скорой медицинской помощи и гаражи. Пострадали мужчина и женщина.

16:20, Купянский р-н, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горели дома.

16:03, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горел дом, гараж.

14:20, Купянский р-н, село Васильцовка. Горели 2 хозяйственные постройки и гараж.

11:50, Изюмский р-н, село Богуславка. В результате обстрела горела лесная подстилка на площади 20 га, 4 частных жилых дома, 10 хозяйственных построек, здание клуба.

10:30, Купянский р-н, село Кондрашовка. Повреждены 4 жилых дома и 5 хозяйственных построек.

10:05, Купянский р-н, село Мирное. В результате обстрела горела трава на площади 5 га, частично 12 частных домовладений и 8 хозяйственных построек.

Дергачи под обстрелом: 5 человек пострадали, в том числе 14-летний мальчик