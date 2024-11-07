5-6 авиалиний готовы возобновить полеты в Украине с января, "Борисполь" является начальной идеей - страховщик
Киев • УНН
Несколько авиакомпаний готовы возобновить полеты с января 2025 года. Для запуска полетов требуется страхование и надежная защита воздушного пространства, стоимость страхования одного «Боинга» составляет 750 млн долларов.
Есть 5-6 авиалиний, которые бы хотели начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт «Борисполь» - это начальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха. Об этом заявил старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), передает корреспондент УНН.
«Борисполь» - это наша такая начальная идея. Три четверти миллиарда долларов нужно для страхования одного только «Боинга». Это очень тяжелые обязательства. Мне кажется, что сейчас мы уже готовы к этим политическим решениям. Это будет зависеть от защиты воздуха, но мне кажется в целом, нам везет, у нас есть 5-6 авиалиний, которые хотели бы начать работу уже начиная с января
Также он отметил, что это будет зависеть от того, как будут расставлены системы ПВО и тому подобное.
«Я бы сказал, что Львов намного безопаснее, чем Тель-Авив. Экономически и политически, что более срочно и требовательно, это найти такое страхование во время войны для таких активов, которые необходимы Украине, особенно на эту зиму», - отметил Эллисон.
Дополнение
В конце октября 2024 года Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство25 февраля 2024, 14:05 • 53853 просмотра