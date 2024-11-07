5-6 авиалиний готовы возобновить полеты в Украине с января, "Борисполь" является начальной идеей - страховщик

Есть 5-6 авиалиний, которые бы хотели начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт «Борисполь» - это начальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха. Об этом заявил старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), передает корреспондент УНН.

«Борисполь» - это наша такая начальная идея. Три четверти миллиарда долларов нужно для страхования одного только «Боинга». Это очень тяжелые обязательства. Мне кажется, что сейчас мы уже готовы к этим политическим решениям. Это будет зависеть от защиты воздуха, но мне кажется в целом, нам везет, у нас есть 5-6 авиалиний, которые хотели бы начать работу уже начиная с января