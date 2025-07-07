45-летний мужчина в Афганистане женился на 6-летнем ребенке: реакция талибов не заставила себя ждать

В Афганистане 45-летний мужчина решил жениться на 6-летнем ребенке. Это вызвало недовольство населения и заставило вмешаться талибов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Инцидент произошел в провинции Гильменд на юге страны, у границы с Пакистаном. Как сообщают местные СМИ, отец девочки отдал ребенка в обмен на деньги, тогда как у "жениха" уже были две жены.

Далее в сети появились фото мужчины с девочкой. Это вызвало возмущение – в ситуацию вмешались талибы. Мужчину задержали на короткое время, а затем отпустили, но приказали "подождать, пока девочке не исполнится девять лет".

Международные правозащитные организации "бьют тревогу" из-за подобных ситуаций. Юристы отмечают: отсутствие четкой правовой базы, слабый надзор и снисходительность со стороны властей "Талибана" не препятствуют распространению подобных практик в Афганистане.

Также правозащитники добавляют: данный случай иллюстрирует рост числа детских браков на юге Афганистана, где талибы имеют особенно сильный контроль.

Напомним

За последние четыре года правительство талибов все больше ограничивает или запрещает различные игры и развлекательные мероприятия в Афганистане. Так спортивное ведомство талибов приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, объявив шахматы "харамом" - запрещенными.

Также УНН сообщал, что Россия первой в мире признала власть талибов в Афганистане. Это решение принял президент РФ Владимир Путин по предложению главы МИД Сергея Лаврова.