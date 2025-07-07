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45-річний чоловік в Афганістані одружився на 6-річній дитині: реакця талібів не забарилась

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

В Афганістані 45-річний чоловік одружився на 6-річній дитині, що викликало обурення та втручання талібів. Чоловіка затримали, а потім відпустили з умовою чекати, доки дівчинці виповниться дев'ять років.

45-річний чоловік в Афганістані одружився на 6-річній дитині: реакця талібів не забарилась

У Афганістані 45-річний чоловік вирішив одружитися на 6-річні дитині. Це викликало незадоволення населення і змусило втрутитися талібів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Інцидент трапився у провінції Гільменд на півдні країни, біля кордону з Пакистаном. Як повідомляють місцеві ЗМІ, батько дівчинки віддав дитину в обмін на гроші, тоді як у "нареченого" вже були дві дружини.

Далі у мережі з’явились фото чоловіка з дівчинкою. Це викликало обурення – у ситуацію втрутились таліби. Чоловіка затримали на короткий час, а потім відпустили, але наказали "зачекати, поки дівчинці не виповниться дев’ять років".

Міжнародні правозахисні організації "б’ють на сполох" через подібні ситуації. Юристи зазначають: відсутність чіткої правової бази, слабкий нагляд і поблажливість з боку влади "Талібану" не перешкоджають поширенню подібних практик в Афганістані.

Також правозахисники додають: даний випадок ілюструє зростання кількості дитячих шлюбів у на півдні Афганістану, де таліби мають особливо сильний контроль.

Нагадаємо

За останні чотири роки уряд талібів дедалі більше обмежує чи забороняє різні ігри та розважальні заходи в Афганістані. Так спортивне відомство талібів призупинило діяльність Афганської шахової федерації, оголосивши шахи "харамом" - забороненими.

Також УНН повідомляв, що росія першою в світі визнала владу талібів в Афганістані. Це рішення ухвалив президент рф володимир путін за пропозицією глави МЗС сергія лаврова.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
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