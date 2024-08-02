По состоянию на конец июля у украинских беженцев за рубежом забрали 430 детей. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Польше. Об этом сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По данным службы, из 65 из 430 детей уже удалось вернуть. Информацию о таких случаях служба получает как от дипломатических украинских учреждений, так и от самих родственников.

По словам главы Национальной социальной сервисной службы Василия Луцика, детей могут забрать у родителей из-за того, что они громко ругают ребенка на улице или отправляют его одного в школу, когда ему еще нет 10 лет. Это не является нарушением в Украине, но запрещено во многих странах Европы.

Бывают также объективные причины, когда есть проблемы со здоровьем у родителей, то есть, в том числе психические расстройства, тогда, конечно, в целях обеспечения безопасности детей их изымают, помещают в местные семейные формы или другие учреждения, которые есть в конкретной стране. А наша задача - найти тех родственников или законных представителей, которые готовы поехать, забрать ребенка и в дальнейшем опекаться - заявил Василий Луцик.

Среди стран, где такие ситуации случаются чаще всего, - Германия (122 ребенка), Польша (39 детей), Норвегия и Испания (по 20 детей).

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