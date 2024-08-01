Ситуация, которая развернулась в детском лагере в Испании, который организовали мошенники и в результате дети оказались в невыносимых условиях, все еще не разрешена. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, пишет УНН.

«Отдых детей в Испании, по мнению их родителей, обернулся риском для жизни и здоровья. Ситуация все еще не разрешена! Недавно сообщал о ситуации, развернувшейся в детском лагере в Испании. Я получил обращение от родителей, чьи дети находились в детском лагере отдыха Star Time Camp в городе Орхива, Королевство Испания», - написал Лубинец.

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Омбудсман отметил, что родители отправили своих детей на отдых в лагерь за границу, однако поездка обернулась для них еще большим стрессом.

«Я отреагировал на обращение родителей по этой ситуации и действовал в рамках своего мандата для защиты прав и наилучших интересов детей», - сообщил он.

Лубинец рассказал хронологию событий.

«По информации, полученной от родителей, с 6 июля 2024 года дети не выходили на связь, а коммуникация с администрацией лагеря отсутствовала. Родители сообщили о неудовлетворительных условиях пребывания детей в лагере с нарушением санитарных норм, отсутствием доступа к туалету, питьевой воде, еде. После получения обращения, дал поручение моей Представительнице в Королевстве Испания Люсии Задорожной принять необходимые меры реагирования», - отметил Лубинец.

7 июля по его словам, Люсия Задорожная с Консулом Украины в Малаге Крамаренко Светланой и Консулом Бас Ольгой осуществили выезд в указанный лагерь и установили факт многочисленных нарушений санитарных норм пребывания детей. Руководитель заведения взял на себя обязательства устранить недостатки до 9 июля.

«Я направил обращение в МИД Украины с просьбой поручить Посольству Украины в Королевстве Испания принять все необходимые меры реагирования. Вместе с тем подготовил обращение к Омбудсмену Королевства Испания с просьбой взять ситуацию под личный контроль. В ответе МИД Украины от 18 июля указано, что 11 и 13 июля были проведены повторные визиты в лагерь. МИД сообщил, что дети обеспечены всем необходимым, а жалоб от них не поступало, что было сконтактировано с местной полицией и Гражданской гвардией Испании, которые сообщили, что фактов нарушений не зафиксировано», - отметил Омбудсман.

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По его словам, в ответе МИД отметили, что совладелец заведения, гражданин Украины, сообщил, что «родители, которые в неполной мере были удовлетворены условиями пребывания, получили компенсацию в размере 500 €, а родители, которые были полностью недовольны, забрали своих детей и получили полное возмещение стоимости за неиспользованные дни отдыха».

«Такой ответ выглядит довольно странным, потому что одновременно с этим по состоянию на 31 июля ко мне поступило более 20 обращений от родителей детей, находившихся в данном лагере, по обеспечению защиты нарушенных прав их детей, по которым открыто производство», - написал Лубинец.

Также Лубинец сообщил, что получал упреки, что с ним не могли связаться относительно разъяснения этой ситуации через его личный номер телефона.

«Удивлен таким «обвинением», ведь мой собственный номер не является официальным каналом коммуникации», - указал Лубинец.

По его словам, 24 июля получил ответ от Омбудсмена Королевства Испания. Он отметил, что готов содействовать и максимально подключить всех, кто может решить эту ситуацию, над этим сейчас ведется работа.

«В своих обращениях родители указывают на отсутствие безопасных условий пребывания детей в лагере. Заявители отмечают, что у них имеются подтверждающие фото- и видеоматериалы. В одном из обращений указано, что 6 июля у детей наблюдалась головная боль и тошнота, детям было очень жарко, поскольку в глемпах отсутствуют окна», - рассказал Лубинец.

По словам одной заявительницы, связаться с администрацией лагеря было невозможно, чтобы получить помощь. Некоторые из родителей информируют в обращениях, что их детей выгоняют из лагеря

«Моя Представительница отметила, что по состоянию на 23 июля родители наняли адвоката и хотят подать коллективный иск от имени 80 родителей в прокуратуру Испании. Ожидаем выполнения рекомендаций от органов государственной власти», - написал Лубинец.